حمزة إدريس: الأخضر الشاب ليس منتخبًا سهلاً .. وهكذا نستعد للمونديال

المواطن - محمد سمعة

قال حمزة إدريس المشرف على المنتخبات السعودية للفئات العمرية إن الأخضر الشاب لن يكون منافسًا سهلًا في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي تنطلق في بولندا شهر مايو المقبل.

وتحدث حمزة إدريس في تصريحات تلفزيونية قائلًا: بالطبع مجموعة المنتخب السعودي صعبة للغاية ولكن الأخضر الشاب ليس منافسًا سهلًا وسننافس بكل قوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال مباريات البطولة.

وتابع إدريس: الأخضر سيقاتل للمرور من دور المجموعات والابتعاد أكثر في البطولة، خاصة أن الأخضر في آخر نسختين وصل إلى دور الستة عشر، وخلال الفترة القادمة سنستعد لمواجهة منتخبات قوية تقترب من أداء المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة.

وأضاف إدريس: يجب أن ننظر إلى كل منتخبات البطولة، فهم منافسون أقوياء والبرازيل والمنتخب الإنجليزي لا يتواجدان في البطولة فهذا يدل على أن بطولة المونديال من الوارد حدوث أي شيء بها، وسيمر الأخضر الشاب بثلاث مراحل إعدادية قبل السفر إلى بولندا.

واختتم حمزة إدريس تصريحاته قائلًا: بإذن الله سنسعى إلى إسعاد الشعب السعودي، الأخضر فريق قوي فنحن فزنا ببطولة آسيا وحصد تركي العمار لقب أفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب آسيوي ولهذا نحن منتخب ليس بالسهل.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات” فرنسا وبنما ومالي”.