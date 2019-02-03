حُرم من أموال والده.. إيراني يفضح سياسات الملالي وأزمة التجنيد الإجباري

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

دوَّت أصداء أحد مظاهر التعنت من مؤسسات الملالي تجاه أحد الشباب الإيرانيين، في الأوساط السياسية والاجتماعية الأسترالية، وذلك على خلفية مطالبة طهران له بالعودة من بعثته التعليمية للالتحاق بالجيش.

وحسب شبكة “نيوز 9” لأسترالية، فإن الطالب ياسين مجتهد نيزي البالغ من العمر 19 عامًا، قد يُجبر على العودة إلى إيران للخدمة في الجيش بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في بلاده، وذلك بعد عامين على سفره لأستراليا من أجل الدراسة.

واستطاع الشاب الإيراني أن يجد وظيفة جيدة له في أستراليا، وذلك أثناء تواجده هناك للدراسة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاستمراره في البلاد.

ومع اقتراب مجتهد نيزدي من إتمام عامه الـ 19، بدأ الاضطراب السياسي في إيران يؤثر على حياته الجديدة في أستراليا، وتم منع والديه الآن من إرسال الأموال لدفع رسوم الجامعة التي يلتحق بها هناك، كما فقد والده وظيفته كمهندس ميكانيكي في صناعة النفط والغاز بسبب تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال: “إن جميع العقوبات تستهدف النفط والغاز الإيراني، لذلك كان والدي ممن فقدوا وظائفهم.. ثم فقدت دعمي المالي، لذا اضطررت إلى العمل أكثر”.

ولكونه طالبًا دوليًا، لم يتمكن من العمل أكثر من 20 ساعة في الأسبوع، وهو الأمر الذي خلق صعوبات إضافية لما يعانيه الطالب الإيراني من تعنت الجهات الحكومية التابعة للملالي في بلاده، والتي طالبته بشكل رسمي بالعودة إلى البلاد من أجل الانضمام للجيش.