خاص لـ”المواطن”: الاتحاد يطالب بنقل الحزم والاتفاق إلى بريدة بسبب VAR

خاص لـ”المواطن”: الاتحاد يطالب بنقل الحزم والاتفاق إلى بريدة بسبب VAR

2019/02/18
الساعة 4:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر طالبت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بنقل مباراة الحزم القادمة التي يستضيفها على ملعبه بالرس ضد الاتفاق إلى بريدة في حال عدم تجهيز غرفة تقنية VAR في ملعب الحزم.

وكان الحزم قد خاض مباراة الجولة الماضية ضد الباطن على ملعبه في الرس للمرة الأولى هذا الموسم بغياب تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لعدم جاهزيتها في ملعب الرس حتى الآن.

وتشير مصادر “المواطن” إلى أن إدارة نادي الحزم بالتعاون مع الاتحاد السعودي هذه الأيام يسابقان الوقت لعمل كافة التجهيزات في ملعب الحزم بالرس لاستخدام VAR من المباراة المقبلة للحزم ضد الاتفاق.



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