خاص لـ”المواطن”: الشمراني يعرض اللعب للاتحاد مجانًا .. وبيليش محتار

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن ناصر الشمراني تواصل مع الإدارة الاتحادية للعب هاويًا فيما تبقى من الموسم بلا أجر، حيث يستعد الشمراني لتوقيع مخالصته مع ناديه الحالي الشباب.

وكانت “المواطن” قد أشارت في وقت سابق لمشكلة حدثت بين رئيس الشباب خالد البلطان وقائد الفريق ناصر الشمراني، حيث اتفق الجهاز الفني والإداري في الشباب على الاستغناء عن خدمات ناصر الشمراني فيما تبقى من الموسم.

وأكدت مصادر “المواطن” أن موضوع انضمام الشمراني للاتحاد بات على طاولة المدرب الكرواتي بيليتش، الذي طلب مهلة للرد على طلب الشمراني.