خاص لـ”المواطن” : غياب المغربي دا كوستا عن كلاسيكو الاتحاد والهلال

المواطن - طارق سعد

بات من المؤكد غياب المدافع المغربي مروان دا كوستا عن مواجهة فريقه الاتحاد غداً الجمعة ضد الرائد في بريدة، وتخلف مروان دا كوستا عن مرافقة البعثة المغادرة اليوم إلى القصيم.

وعلمت “المواطن” أن إصابة مروان دا كوستا ستغيبه عن لقاء الكلاسيكو في جدة عندما يستضيف الاتحاد الهلال في قمة الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المرتبة قبل الأخيرة في سلم ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة في منعطف تاريخي هو الأكثر خطراً في تاريخ العميد، حيث يواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.