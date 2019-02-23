خاط فاتنة الجبال وأرض البساتين في ملتقى المجاردة الشتوي

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

نظم مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة، أمس الجمعة، أمسية ثقافية بعنوان “خاط فاتنة الجبال وأرض البساتين” ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي “المجاردة أجمل”، بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، وذلك على المسرح المفتوح بشارع الفن.

وتجول المحافظ داخل المعرض التشكيلي الخاص بمركز خاط، كما التقى بعدد من المهتمين بالفن التشكيلي.

وثمن علي بن ناصر الطارقي، رئيس مركز خاط، في كلمته خلال الحفل الدور الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للوطن والمواطن، كما شكر أمير منطقة عسير على متابعته وحرصه على جعل عسير سياحة مستدامة طوال العام صيفًا وشتاء، وشكر في ختام كلمته أمير المنطقة على دعمه ورعايته للمهرجان، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

وتخلل الأمسية قصيدة شعبية قدمها الشاعر صالح محمد العمري، عقبها قدم محمد الشهري وأحمد العمري لوحة سياحية عن المحافظة، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن مركز خاط والذي اشتمل على التعريف بالمركز وعن أبرز المقومات السياحية التي يتمتع بها المركز، فقصيدة للشاعر سعد حنفان، فيما قدم أوبريت بعنوان (خاط ولاء وانتماء)، بمشاركة فرقة مركز خاط للفنون الشعبية.

واختتمت الأمسية تبادل المحافظ ورئيس المركز ومديري الإدارات الحكومية والأمنية الهدايا التذكارية.