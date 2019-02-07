خالد بن سلمان: القمر السعودي فوق هام السحب يعزز قدرات المملكة في تقنيات الفضاء

المواطن - الرياض

هنأ سفير المملكة لدى واشنطن سمو الأمير خالد بن سلمان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق القمر السعودي فوق هام السحب.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خالص التهاني بمناسبة إطلاق القمر السعودي #فوق_هام_السحب. وطننا الغالي يعزز قدراته في التقنيات الفضائية بسواعد أبنائه فهنيئا لنا جميعا هذا الإنجاز الكبير”.

ارفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خالص التهاني بمناسبة اطلاق القمر السعودي #فوق_هام_السحب. وطننا الغالي يعزز قدارته في التقنيات الفضائية بسواعد أبنائه فهنيئا لنا جميعا هذا الإنجاز الكبير. #رؤية_2030 pic.twitter.com/rNQ9LYrALp — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 7, 2019