خالد بن سلمان: زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند وطدت الشراكة مع أحد أكبر وأسرع اقتصادات العالم نموًّا

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن علاقة المملكة مع الهند علاقة إستراتيجية خدمت مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى الهند تأتي لبحث آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد الشراكة مع أحد أكبر وأسرع اقتصادات العالم نموًّا.

يذكر أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، استقبل في قصر حيدر آباد في نيودلهي اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم عقد اجتماع ثنائي بين سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند، نقل خلاله سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدولته، فيما حمله دولته تحياته وتقديره للملك المفدى.

ثم عقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند اجتماعًا موسعًا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.