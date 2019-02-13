خالد بن سلمان: ننضم لقمة وارسو لوضع حد للراعي الأول للإرهاب في العالم

خالد بن سلمان: ننضم لقمة وارسو لوضع حد للراعي الأول للإرهاب في العالم

2019/02/13
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان: إننا ننضم اليوم إلى حوالي 70 دولة في قمة وارسو لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن على رأس هذه التحديات الراعي الأول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني المستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة واليمن.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد مؤتمر وارسو حول السلام والأمن في الشرق الأوسط، ووضعت على أجندته جملة من القضايا، على رأسها التركيز على الخطر الذي يمثله النظام الإيراني وكيفية مواجهته.



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