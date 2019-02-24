خالد بن سلمان يستهل مهام منصبه الجديد بتفقد الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

نقل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في أولى مهامه العملية في منصبه الجديد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لرجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي.

وأكد خالد بن سلمان خلال جولته الميدانية اليوم، على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوهًا بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين.

واستمع الأمير خالد بن سلمان خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى الإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب وزير الدفاع واهتمامه بهم، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.