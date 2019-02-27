خالد بن سلمان يعلق على استقالة ظريف: وجه آخر لعملة واحدة

خالد بن سلمان يعلق على استقالة ظريف: وجه آخر لعملة واحدة

2019/02/27
الساعة 10:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1945
0
طباعة
المواطن - الرياض

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على استقالة وزير خارجية إيران جواد ظريف، بقوله: إن المملكة العربية السعودية تدرك أن جواد ظريف مجرد وجه آخر لعملة واحدة. الآن نعرف من هو الفارس ومن هو الحصان.

وأضاف عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ظريف ربما أعلن استقالته لأنه أدرك أخيرًا أن خطابه السلمي في أوروبا لا يستحق الكثير من العودة إلى الوطن. نسمع دائمًا ما يقال في طهران وظريف ليس في أوروبا.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، عبر منشور في تطبيق “إنستجرام” أول أمس الاثنين.

ونشر ظريف، رسالة استقالته، قائلًا: “أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم