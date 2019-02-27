خالد بن سلمان يعلق على استقالة ظريف: وجه آخر لعملة واحدة

المواطن - الرياض

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على استقالة وزير خارجية إيران جواد ظريف، بقوله: إن المملكة العربية السعودية تدرك أن جواد ظريف مجرد وجه آخر لعملة واحدة. الآن نعرف من هو الفارس ومن هو الحصان.

وأضاف عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ظريف ربما أعلن استقالته لأنه أدرك أخيرًا أن خطابه السلمي في أوروبا لا يستحق الكثير من العودة إلى الوطن. نسمع دائمًا ما يقال في طهران وظريف ليس في أوروبا.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، عبر منشور في تطبيق “إنستجرام” أول أمس الاثنين.

ونشر ظريف، رسالة استقالته، قائلًا: “أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”.

Perhaps @JZarif announced his resignation because he finally understood that his peaceful rhetoric in Europe isn’t worth much back home. We always listen to what is said in Tehran and not by Zarif in Europe pic.twitter.com/Mc1iWaii2n — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 27, 2019