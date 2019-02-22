خبر صادم لعشاق النوتيلا

المواطن - متابعة

قررت شركة فيريرو الإيطالية إغلاق أحد أكبر مصانع شوكولاتة نوتيلا في العالم، بعد تعرضها لمشاكل تتعلق بجودة المنتج.

وقالت مصادر إعلامية إن المصنع الموجود في بلدة فيلر إيكال، شمال غربي فرنسا، أُغلق بعد تقرير لخبراء، أظهر وجود مشكلة في خلطة شوكولاتة “نوتيلا” و”كيندر بوينو”، في هذا المصنع.

يشار إلى أن هذا المصنع ينتج نحو 60 ألف عبوة نوتيلا يوميا، يتم تصدير ربعها تقريبا، مع العلم أن عملية الإغلاق هذه لن تؤثر على خط الإنتاج والإمداد إلى منافذ البيع، فيما تجري تحقيقات لمعرفة سبب هذه المشكلة، وأن الإنتاج سيستأنف في هذا المصنع بعد مدة.

وتحتوي شوكولاتة نوتيلا على 56% من السكر، وتخضع لمساءلة القانون الفرنسي، الذي أجبر منافذ البيع على رفع سعر هذا المنتج لدعم المزارعين.