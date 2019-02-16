خبير قانوني لاتحاد القدم: هل تواجد حكم الفيديو في مباراة الرائد ضد الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

شكك القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير في تواجد حكم الفيديو، البولندي كرزيستوف ياكوبيك، خلال مباراة الرائد ضد الاتحاد بالأمس.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن طاقم التحكيم البولندي المُكلف بإدارة مباراة الرائد ضد الاتحاد بالأمس، بقيادة بارتوش فرانكينسكي حكم ساحة، وظهر اسم كرزيستوف ياكوبيك كحكم الفيديو، والسعودي شكري الحنفوش كحكم رابع.

وقال الأمير عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “هناك اشتراطات محددة لحكام الفيديو منها أن يكون الحكم المختار من أفضل الحكام في الدوري، وكيفية اختيار الحكام لإدارة المباريات ومنهم حكام الفيديو حيث تنص على أن الحكام المختارين يجب أن يجتازوا الاختبارات الطبية والفنية واللياقية”.

وتابع: “حكم الفيديو البولندي كرزيستوف ياكوبيك حكم دولي من بولندا وموجود اسمه في قائمة الفيفا للحكام الدوليين المرخصين لإدارة المباريات على المستوى الدولي، إذا لماذا ظهر حكم سعودي آخر معه واسمه غير موجود ولا تنطبق عليه الاشتراطات؟”.

وطالب الخبير القانوني من الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام أن يقوما بتوضيح هذا الأمر، وتساءل: “هل كان تواجد هذا الحكم السعودي بهدف التدريب مثلًا؟ و لماذا تم اختيار هذه المباراة بالتحديد لتدريبه؟ .. ننتظر الاجابة من اتحاد الكرة”.

وأضاف: “من اشتراطات فيفا المُلزمة على الحكام الدوليين أن يكونوا متواجدين في المدينة التي سوف تقام فيها المباراة قبل يومين من موعد إقامتها أو على أقل تقدير يوم كيف خالف ذلك حكم الفيديو ياكوبيك وتواجد بمباراة الرائد ضد الاتحاد ولديه مباراة اليوم في الدوري البولندي”.

واختتم الأمير تغريداته قائلًا: “الحكم كرزيستوف ياكوبيك المسمى كحكم الـ VAR في مباراة الرائد ضد الاتحاد يقود اليوم مباراة كحكم ساحة بالدوري البولندي بين فريقي كورونا وليتشيا .. هل فعلًا كان ياكوبيك موجود في مباراة الرائد ضد الاتحاد ؟ لا اعتقد ذلك! نحتاج توضيح يا الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وكانت جماهير العميد قد أبدت غضبها من حكم الفيديو في مباراة الرائد ضد الاتحاد بالجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجاهل استدعاء حكم الساحة في أكثر من قرار هام.

كما انتقد رئيس مجلس إدارة العميد لؤي ناظر حكام تقنية الفيديو VAR خلال مباراة العميد ضد الرائد بالأمس، مُطالبًا في الوقت ذاته بعقد اجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام، خليل جلال.