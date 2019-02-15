ختام ناجح لسباق الخيل على كأس وجوائز المديرية العامة لحرس الحدود‎

المواطن - جدة

نيابة عن مدير عام حرس الحدود، رعى قائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة، اللواء طلال بن علي الشمراني، سباق الخيل بميدان الفروسية بمدينة جدة أمس الخميس، وذلك بموافقة ودعم كريم من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لرياضة الفروسية العربية الأصيلة.

وقام الشمراني بتتويج الفائزين بكأس وجوائز حرس الحدود وبحضور مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة.

وقد فاز إسطبل أبناء صلاح بن سعيد المطيري بكأس المركز الأول.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن السباق شهد تنافساً مثيرًا بين الخيل المشاركة ، وأضاف أن هذه الرعاية تأتي بتوجيه واهتمام مباشر من المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي الذي يبدي اعتزازه لما تجده هذه الرياضه من اهتمام كبير ورعاية دائمة ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وسمو وزير الداخلية ، مما كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة العريقة وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات.