خروج آسيوي وغضب أندية متواصل .. أسباب دفعت قصي الفواز للاستقالة

المواطن - محمد سمعة

قرر قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التقدم باستقالته من منصب رئاسة اتحاد القدم اليوم الاثنين في اجتماع خاص عُقد في الرياض لمجلس الإدارة.

وبعد توليه المنصب في شهر أكتوبر الماضي حيث فاز قصي الفواز بالمنصب بالتزكية، تعرض كثيرًا للعديد من الانتقادات الحادة زادت حدتها بعد خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس أمم آسيا 2019 من دور ثمن النهائي.

الخروج الآسيوي ورئيس النصر نقطة تحول

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر هاجم قصي الفواز واتحاد القدم بعد مباراة النصر وأحد بسبب الأخطاء التحكيمية وطالبه بالاستقالة لسوء إدارته.

سار فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي على الطريق ذاته وطالب قصي الفواز واتحاد القدم بالاستقالة قبل بداية الموسم الجديد، حتى لا يؤثر ذلك على برمجة الموسم المقبل.

وشهدت فترة تولي قصي الفواز رئاسة اتحاد القدم الكثير من الاعتراضات والتخبطات الإدارية، حيث تم الاستغناء عن الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج وتعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام، مع إقالة الأسترالي كيتشينج من رئاسة لجنة الانضباط وتعيين الدكتور أيمن الرفاعي بدلًا منه.

مشكلة لجنة المسابقات النارية

سبب آخر ربما يكون ساهم في استقالة قصي الفواز من منصبه كرئيس لاتحاد القدم، هو المشكلة الكبيرة والتي حدثت في لجنة المسابقات قبل إقامة مباراة النصر وأحد حول هوية من أصدر قرار نقل المباراة دون علم عادل البطي رئيس لجنة المسابقات السابق مما أدى إلى تقدمه بالاستقالة.

ولم يتوقف هجوم الأندية على اتحاد القدم وقت وجود قصي الفواز فقط، لكن الهجوم أيضًا جاء لهم عبر النقاد الرياضيين ووسائل الإعلام.

وتقلد لؤي السبيعي نائب رئيس اتحاد القدم منصب رئيس الاتحاد مؤقتًا حتى انعقاد جمعية عمومية لاتحاد القدم.