خزينة #الشباب تنتعش بملايين #الهلال

المواطن - طارق سعد

تباينت الأرقام من مختلف المصادر الإعلامية المقربة من الشباب مقابل بيع المتبقي من عقد هتان باهبري للهلال.

وشملت صفقة بيع الـ7 أشهر من عقد هتان باهبري، انتقال ظهير الهلال الشباب حمد البقعاوي للشباب لمدة 4 سنوات ونصف.

وذكر الإعلامي المقرب من البيت الشبابي عماد الصايغ أن خزينة الشباب تلقت 12 مليون ريال مع تنازل الهلال عن حمد البقعاوي لصالح الهلال، فيما ذكر زميله في صحيفة الرياض الكاتب تركي الغامدي أن الصفقة بلغت 15 مليون ريال، ومعتبرًا رئيس الشباب خالد البلطان من أشرس المفاوضين المتواجدين في الكرة السعودية.