خطأ قاتل أضاع حق #الهلال

المواطن - محمد سمعه

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب نادي الهلال، في وقت سابق، بمراجعة قرار العقوبة الصادر بحق اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكانت لجنة الانضباط قررت معاقبة اللاعب إدواردو بالإيقاف مباراتين، بما فيهما مباراة الإيقاف التلقائي، بعد طرده في مباراة الهلال والباطن والتي أقيمت في الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في تويتر على مدى قانونية قرار لجنة الانضباط برفض طلب الهلال قائلًا: للأسف من أشار على الإدارة الهلالية برفع طلب مراجعة أخطأ في ذلك، وكان من المفترض أن يُرفع طلب شكوى وليس طلب مراجعة.

ولن يشارك اللاعب كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والاتحاد، والتي تُقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري يوم 21 فبراير الجاري.

ويتصدر نادي الهلال حاليًّا جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

يذكر أن اللاعب كارلوس إدواردو كان تم تغريمه عشرة آلاف ريال مع الإيقاف مباراتين، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي الباطن في المباراة.

ومن المنتظر مشاركة اللاعب كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري، التي تُقام يوم السبت في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.