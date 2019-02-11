خلال شهر.. النيابة العامة تتلقى 15 ألف قضية أنجزت منها 13 ألفاً

المواطن - الرياض

أصدرت النيابة العامة تقريرها الشهري حول أعداد القضايا الواردة لها والمُحالة إلى المحاكم خلال الفترة من 7 / 5 / 1440 إلى 4 / 6 / 1440.

وأوضحت النيابة العامة أن القضايا الواردة لفروعها ودوائرها خلال الشهر الفائت بلغت 15 ألفاً و150 قضية، كما وصلت القضايا المنجزة إلى 13 ألفاً و750 قضية.

وبّينت أن عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة وصلت إلى 8 آلاف و89 قضية، وبلغت الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة 265 ألفاً و513 إجراءً، كما وصل عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة إلى 2449 عضواً.