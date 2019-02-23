خلط مادة مذيبة مع البنزين في مكة المكرمة فأشعل نارًا أصابته بحروق

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أصيب مواطن بحروق متفرقة، بعد أن خلط مادة مذيبة مع البنزين في منزل بحي الغسالة في مكة المكرمة.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأنه في تمام الساعة 10 و20 دقيقة صباح السبت، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى بحي الغسالة، عبارة عن اشتعال نار لحظي نتيجة قيام أحد المواطنين بخلط مادتين كيميائية (مادة مذيبة وبنزين)؛ لغرض تنظيف إحدى أنابيب الصرف الصحي في بدروم أحد المباني؛ مما نجم عنه إصابته بحروق متفرقة.

وأوضح الشريف أنه جرى نقل المصاب للمستشفى، مهيبًا بالإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر والابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية والخطرة في أعمال التنظيف المنزلية، وضرورة اتباع الإرشادات والمواد الآمنة الخاصة بذلك؛ حفاظًا على السلامة العامة.