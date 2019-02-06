خورخي فوساتي .. حارس مغمور يملك شخصية فجذب أنظار #الأهلي

المواطن - محمد سمعة

مع سفر زكي الصالح المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة دبي الإماراتية للتفاوض مع المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي، بدأ البعض يتحدث عن اقترابه من تولي مسؤولية الراقي لتحسين نتائج الفريق بالموسم الجاري.

وسيكون المدرب خورخي فوساتي في حال تم تعيينه مدربًا للأهلي خليفة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي والذي تمت إقالته بالأمس بسبب سوء النتائج مع تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.

بدأ خورخي فوساتي مسيرته في الملاعب كحارس مرمى، حيث لعب في البداية لنادي رامبالا جونيورز الأوروغواياني في الفترة من عام 1970 حتى عام 1972.

وظل فوساتي ينتقل بين الأندية المغمورة حتى بدأ مسيرته الحقيقية باللعب في صفوف نادي إنديبيندينتي الأرجنتيني في الفترة من عام 1980 حتى عام 1981.

وختم فوساتي مسيرته الكروية كحارس مرمى مغمور في عام 1990 مع نادي قرطبة البرازيلي.

حارس مغمور يُحقق أقوى الألقاب كمدرب

وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه فوساتي للتدريب حيث نجح في تحقيق العديد من النجاحات والبطولات مع الأندية والتي قام بتدريبها، حيث تمكن من الفوز بلقب الدوري الأوروغواياني مع نادي بينارول في عام 1996.

وفي المنطقة العربية نجح فوساتي كذلك في ترك بصمات مميزة وتحقيق بطولات وإنجازات، حيث فاز مع نادي السد القطري بخمس بطولات أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2011، كما فاز بالدوري القطري مع نادي الريان في موسم 2015-2016.

حقق فوساتي المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا كمدرب لمنتخب الأوروغواي في عام 2004.