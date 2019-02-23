خيمي يعتذر لجماهير #الاتحاد : #الوحدة أول نادٍ تأسس في المملكة

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، حاتم خيمي، أن فرسان مكة أول نادٍ تأسس في المملكة العربية السعودية، مُشددًا على أنه سيُخاطب الهيئة العامة للرياضة لإثبات هذا الأمر رسميًّا.

وقال رئيس نادي الوحدة خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS: “أنا واقعي بعيدًا عن العاطفة.. في جماهير زعلانة، ولكن أنا لا أعمل بالعاطفة، ويوجد كتاب للأستاذ محمد غزال اليماني يُثبت حق الوحدة”.

وتابع خيمي: “الكتاب روعة بحث علمي على أعلى مستوى.. من مراجع لأدلة لبراهين، كل الأشياء علمية ومثبتة في الكتاب، الوحدة أول نادٍ تأسس في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف رئيس نادي الوحدة تصريحاته قائلًا: “كنت أتمنى أن يظهر هذا الكتاب قبل 3 سنوات حتى نحتفل بمئوية نادي الوحدة، ولكني أُفكر في الاحتفال بمرور 103 عام على تأسيس فرسان مكة؛ لعدم توافر هذه الأدلة من قبل”.

وواصل خيمي تصريحاته قائلًا: “الكتاب استغرق 12 عامًا لكي ينتهي بالكامل، ولا يُمكن إهدار هذا الجهد الكبير، خاصة أنه بالأدلة العلمية والبراهين”.

واستكمل رئيس نادي الوحدة تصريحاته قائلًا: “بالعاطفة أعتذر لجمهور الاتحاد ولكن بالأدلة والواقع الوحدة أول نادٍ سعودي، لا نُريد التجني على أحد، اكتشفنا الحقيقة فتمسكنا بها، دون أي تجاوز تجاه أحد”.

واختتم رئيس نادي الوحدة تصريحاته قائلًا: “نُعد خطابًا للهيئة العامة للرياضة سوف نرسله هذا الأسبوع، مرفقًا بالكتاب، لإثبات أحقية نادي الوحدة وتمنى تشكيل لجنة علمية بعيدًا عن الميول”.