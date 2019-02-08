دجانيني يسير على خُطى السومة.. هل يتوج بلقب الهداف؟

المواطن - مروة نبيل

يتألق الدبابة البشرية دجانيني تافاريس مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويسير الدبابة البشرية دجانيني تافاريس على خُطى زميله في النادي الأهلي، السوري عمر السومة، بعدما نجح في فرض نفسه على تشكيلة الراقي الأساسية هذا الموسم، وسجل اسمه في قائمة الهدافين.

ويُنافس نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس على لقب هداف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا حتى الآن، بالتساوي مع السومة، وبفارق هدف واحد عن المتصدر، الهلالي بافيتيمبي غوميز.

وسجل دجانيني تافاريس 13 هدفًا خلال 12 مواجهة خاضها مع النادي الأهلي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان آخر لاعب من الراقي أحرز أكثر بعد أول 12 مشاركة له، هو عمر السومة.

ونجح عمر السومة في تسجيل 14 هدفًا خلال 12 مباراة فقط مع النادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وتأمل الجماهير الأهلاوية أن يسير دجانيني تافاريس على خُطى عمر السومة، وإنهاء الموسم الرياضي الحالي، وهو هداف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه اللاعب حاليًا.

واعتاد دجانيني تافاريس على المنافسة على لقب الهداف وحصده مع الأندية السابقة التي لعب في صفوفها، حيث توج بلقب هداف الدوري المكسيكي برصيد 16 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس لاجونا قبل انضمامه إلى الأهلي مباشرة.