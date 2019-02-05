دخان حريق يقتل شخصًا في الحرة الغربية بالمدينة المنورة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في المدينة المنورة، حريقًا اندلع عصر اليوم الثلاثاء في منزل بالحرة الغربية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من 3 أدوار، وتم ‏مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده من قبل الفرق.

وتابع المدني أن نتيجة للدخان تم نقل حالة إغماء لمواطن إلى مستشفى الملك فهد، ‏وبعد وصولها وإجراء الفحص الطبي عليها تبين أن الحالة وفاة، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.