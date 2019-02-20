دراسة تحذر: المطاعم سبب رئيسي لوباء البدانة العالمي

المواطن - متابعة

أفادت دراسة دولية جديدة بأن المطاعم في مختلف أنحاء العالم تقدم وجبات تحتوي على مستويات سعرات حرارية أكثر من الموصى به.

وقام الباحثون من فريق تدعمه مؤسسة “ساو باولو للأبحاث” في البرازيل بوزن وقياس محتوى الطاقة بالوجبات المقدمة في مطاعم البرازيل والصين وفنلندا وغانا والهند.

وتبيّن أن 94% من بعض أشهر الأطباق الرئيسية المقدمة في هذه المطاعم، تحتوي على أكثر من 600 كيلو سعر حراري، وهو الحد الذي أوصت به أخيرًا هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية للمساعدة في خفض البدانة العالمية.

كما أن نحو ثلاثة أرباع 72% من الوجبات السريعة الشهيرة تتجاوز المستوى الموصى به. ووجد الباحثون أن بعض أشهر الوجبات كانت أكبر وأكثر احتواء على السعرات الحرارية.

وقالت المؤلف المساعد في التقرير، فيفيان سون، من كلية “ريبيراو بريتو” في ساو باولو: “نحن لا نأكل الطعام الخطأ فحسب.. إنما حتى نغفل عن العوامل المهمة مثل الكمية الكبيرة من الطعام الذي نتناوله، التي يمكن أن يكون أيضًا لها أثر كبير على البدانة العالمية”.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية البدانة وباء عالميًّا وعاملًا رئيسيًّا في حدوث أمراض القلب والأزمة القلبية والسكري بين أمراض أخرى. وتقدر أن 9.1 مليار بالغ يعانون من زيادة في الوزن و600 مليون يعانون من السمنة في مختلف أنحاء العالم.