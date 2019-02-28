دعم عالمي لنظرية أمين الناصر بشأن مستقبل النفط

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لم تمر سوى أيام قليلة على خطاب أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الشهير، والذي حذر خلاله من أن الاعتقاد بأن مستقبل النفط والطاقة قليل أو معدوم، يضع العالم أمام أزمة في الإمداد، إلا وظهرت بعض الأحاديث المؤيدة لتلك النظرية.

وعلى مستوى العالم، دافع عدد من كبار الشخصيات المعنية بمجالات الطاقة، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالنفط، عن نظرية الناصر، والتي أكدت أهمية الابتعاد عن التشكيك في مستقبل تلك الصناعة، خاصة وأن ذلك قد يضر بشكل رئيسي بالسوق واستقرار الإنتاج.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة BP النفطية البريطانية، بوب دادلي، قد تحدث بوضوح عن تأثير نقص الاستثمار في قطاع النفط على مستوى العالم، قائلًا في مؤتمر صناعي في أواخر العام الماضي إن التأثير قد يكون “بعيد المدى”.

وتوافقت تلك الفكرة مع تصريحات الناصر، والذي أكد خلال مؤتمر أسبوع الملكية الفكرية في لندن، أن هناك اعتقادًا مقلقًا ومتعاظمًا بين السياسيين والمنظمين والمستثمرين والناشطين بأن مستقبل قطاع النفط والغاز قليل أو معدوم.

وأضاف أن وجهة النظر هذه تضرب قدرات تمويل شركات الطاقة، كما أنها تضع قدرتنا على توفير الطاقة الوافرة والموثوقة والميسورة للملايين حول العالم في موقف خطير.

وأكد الناصر أن الكثير من نفط العالم تستخدمه الطائرات والسفن والشاحنات الثقيلة والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بديل سهل في وقت يتزايد فيه الطلب.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت “BP” في توقعاتها السنوية للطاقة، إنه حتى مع الاعتماد على أكثر مصادر الطاقة المتجددة شيوعًا في عام 2040، سيبلغ الطلب على النفط 80 مليون برميل في اليوم، أي أقل بنسبة 20 % فقط من مستويات اليوم.