دوري أبطال إفريقيا .. انتفاضة النادي الأهلي والوداد.. وفوز مازيمبي الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، انتفاضة النادي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، فيما تلقى الإفريقي التونسي هزيمة ثقيلة أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 8/0.

ويسير النادي الأهلي المصري بخُطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فريق سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد، على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، ويكون صاحب أفضل رصيد بين جميع الفرق في دور المجموعات.

وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2019، كالتالي؛ القلعة الحمراء في الصدارة بـ7 نقاط، ثم فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني، ثم شبيبة الساورة الجزائري بنقطتين.

وفي المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، حقق الوداد المغربي فوزًا هامًّا خارج ملعبه ضد فريق لوبي ستارز النيجيري بهدف نظيف، ليعوض خسارته في الجولة الثانية.

ويتقاسم الوداد وصن داونز صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا 2019 برصيد 6 نقاط لكل منهما، ليكونا الأكثر حصدًا للنقاط بعد النادي الأهلي المصري الباحث عن استعادة اللقب القاري.

وتُعد المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 هي الأكثر تعقيدًا حتى الآن، حيث تعادل الترجي التونسي سلبيًّا خارج أرضه مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا، ليتقاسما الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهما.

وفاز فريق حوريا الغيني على بلاتنيوم بطل زيمبابوي بهدف نظيف، ليرفع رصيده لـ4 نقاط، فيما اكتفى الفريق الزيمبابوي بنقطة واحدة في الثلاث جولات الماضية ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وتعرض الإفريقي التونسي لهزيمة ساحقة بثمانية أهداف نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي، ليُعقد موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، خاصة أنها تضم 3 فرق فقط بعد استبعاد الإسماعيلي المصري.

ويقع فريق الشباب القسنطيني الجزائري في المركز الأول بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ثم مازيمبي بـ3 نقاط، والإفريقي التونسي دون نقاط، بعد إلغاء نتائج فريق الإسماعيلي.