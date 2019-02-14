دوري المدارس .. عاد من بعيد لصناعة جيل فريد

المواطن - محمد سمعه

مع إعلان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة عن انطلاق مشروع بطولة دوري المدارس في المملكة لاكتشاف المواهب، أثار هذا الإعلان الراحة والطمأنينة في قلوب الإعلام والشارع الرياضي السعودي.

ويأمل الكثيرون في أن يُحقق هذا المشروع المأمول منه بصناعة جيل جديد وفريد من المواهب السعودية لقيادة الأخضر إلى تحقيق أمجاد كروية آسيويًا وعالميًا كما كان الحال في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حيث تمكن الأخضر بفضل المواهب العديدة والتي كان يمتلكها في الفوز بلقب كأس آسيا ثلاث مرات بجانب التأهل لدور ثمن النهائي في مونديال 1994 بأميركا في المشاركة الأولى للأخضر بالمونديال.

مشروع ضخم يكشف عن أهداف مفيدة

وكان عبد العزيز بن تركي الفيصل قال بأن 6 آلاف مدرسة تُشارك في دوري المدارس كما سيكون هناك 400 ملعب مُسجل بشكل رسمي لاستضافة مباريات دوري المدارس.

وتحدث الناقد الرياضي مساعد العبدللي في الشأن ذاته قائلًا: أقدم الشكر لكل القائمين على هذا المشروع وهو حلم من سنوات وبدأ يتحول لواقع، سابقًا كان هناك توقيع لمثل هذا لكن تم وأصبح الحلم حقيقة.

وقال الحكم الشهير مرعي عواجي: مشروع دوري المدارس مشروع كبير به 4000 فريق وهناك شركة قائمة على التنظيم ودوري يُماثل مسابقاتنا الرسمية وهناك لجنة حكام خاصة.

وأصبح الآن مشروع دوري المدارس بمثابة الأمل المنتظر لدى أبناء الشعب السعودي لاكتشاف عناصر مميزة تقود الأخضر للإنجازات وتعويض إخفاق الخروج من مونديال روسيا من الدور الأول بالإضافة إلى الخروج من بطولة كأس أمم آسيا من دور ثمن النهائي.