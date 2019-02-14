دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. آدم أول سعودي يُسجل هاتريك لـ #التعاون
بعد تألقه اللافت خلال مباراة أُحد

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. آدم أول سعودي يُسجل هاتريك لـ #التعاون

2019/02/14
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تألق عبد الفتاح آدم بشكل لافت خلال مباراة التعاون وأُحد التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة التعاون وأُحد التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بفوز سكري القصيم برباعية دون رد، سجل عبد الفتاح آدم ثلاثية منها، فيما تكفل الكاميروني ليندر تاوامبا بإحراز الهدف الرابع.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، أن عبد الفتاح آدم أصبح أول لاعب سعودي يُحرز هاتريك خلال مباراة واحدة للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تاريخ مشاركاته بالبطولة المحلية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 33 نقطة، ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما واصل أُحد تذيل الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.



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