دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #أُحد لا يعرف الفوز ضد #الفتح
قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ22

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #أُحد لا يعرف الفوز ضد #الفتح

2019/02/27
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء يوم غد الخميس، مباراة أُحد ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب أُحد ضد الفتح 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن الفريق الأُحدي من تحقيق الفوز في أي مواجهة، حيث هُزم في مباراتين، وانتهى لقاء واحد بالتعادل.

ويأمل الفريق الأُحدي استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة أُحد ضد الفتح غدًا، وتحقيق فوز يُساعده في الابتعاد عن المركز الأخير، فيما يسعى النموذجي تحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة أُحد ضد الفتح في الجولة الـ22، يتذيل الفريق الأُحدي جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.



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