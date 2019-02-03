دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #أُحد يسقط #الاتفاق بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة أُحد ضد الاتفاق، التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأحدي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة أُحد ضد الاتفاق بشكل سريع، وتمكن الوافد الجديد المغربي محمد فوزير من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 20، وتعرض محمد مجرشي للطرد في الدقيقة 35، ليُكمل الفريق الأحدي المباراة بعشرة لاعبين.

وعزز المدافع المغربي كارل مجاني في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول من مباراة أُحد ضد الاتفاق بتأخر فارس الدهناء بثنائية نظيفة.

وانتفض لاعبو فارس الدهناء في بداية أحداث الشوط الثاني بحثًا عن هز الشباك، وتمكن التونسي أحمد العكايشي من تقليص الفارق في الدقيقة 51، لتنتهي مباراة أُحد ضد الاتفاق بفوز الفريق الأحدي بهدفين مقابل هدف.

وبعد مباراة أُحد ضد الاتفاق اليوم، رفع الفريق الأحدي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 26 نقطة في المركز السابع.