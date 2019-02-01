دوري محمد بن سلمان للمحترفين: إدواردو ومدرب الباطن وجمهور الاتحاد الأفضل

المواطن - طارق سعد

أعلن المركز الإعلامي برابطة دوري المحترفين السعودي عن جوائز أفضلية الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخطف المدرب الوطني يوسف الغدير المدير الفني لنادي الباطن أفضلية المدربين بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب وطني يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.

وحقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال أفضلية اللاعبين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.

اما على صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، بعد أن حققها في الجولات الرابعة والسابعة، والحادية عشرة، إضافة إلى الرابعة عشرة والسادسة عشرة، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات.

ويُمنح الفائزون في أفضلية المدربين واللاعبين بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمية.