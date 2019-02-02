دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. إقالة موسلين من تدريب #الفيحاء رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب، إقالة المدرب الصربي سلافوليوب موسلين، بعد تدني المستوى الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدم الظهور بالمستويات التي تليق باسم ومكانة النادي.

وجاء قرار إقالة موسلين بعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بهدفين دون رد أمام نظيره القادسية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى الصربي موسلين تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعد إقالة الأرجنتيني جوستافو كوستاس عقب الهزيمة في 4 مباريات، والفوز في مواجهة واحدة فقط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ موسلين مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بالتعادل مع النصر، ثم تغلب على الاتحاد، وتعادل بعد ذلك مع الحزم بنتيجة 1/1، وكرر النتيجة ذاتها أمام النادي الأهلي.

واكتفى الفيحاء مع موسلين بعد ذلك بتحقيق فوز وحيد بثلاثية دون رد ضد أُحد خلال آخر 7 مباريات خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهُزم أمام الباطن، التعاون، الفيصلي، الشباب، الهلال والقادسية.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 15 نقطة من 18 مباراة، ليحتل المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.