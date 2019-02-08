دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. إيفانز وبلوم يضبطان مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الفيحاء ضد الاتفاق اليوم، طاقم تحكيم ويلزي بقيادة سيمون إيفانز، ويُساعده لويس إدواردز وجوناثان براينت، والحكم الرابع سيرجيو تيكسيرا، وحكم الفيديو، البرتغالي آرتور سواريس.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

ويقود مباراة الباطن ضد الهلال اليوم، طاقم تحكيم هولندي مكون من، كيفن بلوم حكم ساحة، ويساعده باس فان دونجن ويوهان بالدر، والحكم الرابع جوست فان زويلين، وحكم الفيديو مارتينوس فان دن كيركهوف.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.