دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الأهلي لا يخسر ضد #الباطن

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباراة الباطن ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الباطن.

ولعب الباطن ضد الأهلي 5 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز في أي لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تحقيق الفوز بـ4 مباريات جمعت الباطن ضد الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل بين الفريقين.

ويدخل اللاعبون مباراة التعاون ضد الأهلي بهدف تحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل سكري القصيم المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الرابع بـ30 نقطة.

ويسعى الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الباطن ضد الأهلي اليوم، وتحقيق أول فوز على الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خطف نقاط مباراة التعاون ضد الأهلي اليوم، أملًا في تعثر ثلاثي المقدمة، والمنافسة على صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.