دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا ضد #الباطن

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز صعب على حساب الباطن بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن، بضغط هجومي كبير من الراقي أملًا في تسجيل الهدف الأول، تمكن الراقي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سلمان المؤشر بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي الباطن، تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وكان له ما أراد عبر اللاعب جوناثان بينتيس في الدقيقة الحادية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الباطن والأهلي بتعادل الفريقين الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ظل الأهلي يحاول بقوة فك طلاسم دفاعات نادي الباطن، حيث نجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إضافة الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الرابعة والخمسين بطريقة جميلة.

حاول نادي الباطن بعد ذلك تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل، ولكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 33 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري، بينما تجمد رصيد نادي الباطن عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 54

الباطن 1 : 2 الأهلي #الباطن_الأهلي pic.twitter.com/LAnMUz9WJV — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 2, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب : جوناثان بينيتيس في الدقيقة 41

الباطن 1 : 1 الأهلي #الباطن_الأهلي pic.twitter.com/EbXIJPMD80 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 2, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : سلمان المؤشر في الدقيقة 30

الباطن 0 : 1 الأهلي #الباطن_الأهلي pic.twitter.com/URXUOHTmqw — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 2, 2019