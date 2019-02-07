دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الأهلي يخشى المفاجآت و #الفيصلي يتوعد #أحد

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين اليوم الخميس.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أحد والفيصلي حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

أحد يطارد الانتصار الثاني على التوالي

ويسعى أحد لتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي بفوزه على نادي الفيصلي، حيث تمكن أحد من الفوز في الجولة الثامنة عشرة على حساب فريق الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما الفيصلي فخسر من نادي الحزم في الجولة الثامنة عشرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويهدد الفيصلي، أحد في لقاء اليوم، خاصة أن العنابي سيحاول الفوز وتعويض خسارته في الجولة الماضية.

وستكون المباراة الثانية اليوم بين فريقي الحزم والأهلي وتبدأ في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

الأهلي قلق من مفاجآت الحزم

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز الرابع له على التوالي منذ بداية مباريات الدور الثاني، حيث فاز الراقي في الجولة الـ16 على نادي أحد وفي الجولة الـ17 على حساب فريق التعاون وفي الجولة الـ18 على نادي الباطن، وسيقاتل الراقي للفوز تفاديًا لأي مفاجآت من نادي الحزم.

أما الحزم فيدخل مباراة الأهلي، منتشيًا بفوزه الصعب على حساب الفيصلي في الجولة الـ18 بنتيجة هدفين مقابل هدف.