دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الأهلي ينتفض في 2019

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النادي الأهلي حقق رقمًا مميزًا خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في عام 2019.

ويُعد النادي الأهلي هو الفريق الوحيد الذي حقق نسبة فوز كاملة “100%” خلال عام 2019، حيث تغلب على أُحد بخماسية مقابل هدف، ثم فاز على التعاون برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وتفوق في الجولة الماضية على الباطن بنتيجة 2/1.

وانتفض النادي الأهلي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، بعد فشله في الفوز بجميع مبارياته التي خاضها خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تعادل أمام الرائد، وهُزم ضد الشباب، الهلال والوحدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.