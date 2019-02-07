دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الأهلي يسقط #الحزم برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الأهلي والحزم التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في إطار مواجهات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين.

وبدأت مباراة الأهلي والحزم بشكل سريع من الفريق الحزماوي، وكاد محمد الصيعري أن يهز الشباك بعد مرور دقيقتين فقط، إلا أن حارس الراقي محمد العويس تصدى لتسديدته.

وتمكن عبدالفتاح عسيري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، وتعادل الكولومبي جون باجوي من رأسية مميزة في الدقيقة 14، إلا أن سيف حسين أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، ليمنح العالمي التقدم مُجددًا.

وألغى حكم مباراة الأهلي والحزم هدفا سجله عبدالفتاح عسيري بداعي التسلل، وسط ضغط كبير من الفريق الحزماوي، وتمكن محمد الصعيري من إحراز التعادل في الدقيقة 34.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح دجانيني تافاريس في تسجيل هدف التقدم للراقي في الدقيقة 49، وواصل اللاعبون الضغط بحثًا عن إحراز هدف جديد في مباراة الأهلي والحزم اليوم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، هز السوري عمر السومة شباك الفريق الحزماوي، ليؤمن فوز الراقي في مباراة الأهلي والحزم برباعية مقابل هدفين.

وبعد مباراة الأهلي والحزم اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الحزماوي عند 19 نقطة في المركز الـ12.