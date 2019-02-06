دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد ينفرد برقم مميز في 2019

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش كثيرًا، في منافسات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي الاتحاد ينفرد برقم مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019.

ويُعد نادي الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه خلال عام 2019 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رغم تعرضه لـ11 تسديدة على المرمى، وأكدت “أوبتا”، أن أداء العميد تحسن كثيرًا.

وبدأ نادي الاتحاد مبارياته في 2019 بالفوز على القادسية بهدف دون رد في الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم تعادل سلبيًا مع الشباب، قبل أن يتغلب على الوحدة بهدفين نظيفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.