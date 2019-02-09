دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد والفوز العاشر ضد #التعاون

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد التعاون التي ستُقام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، وسط توقعات بحضور جماهير العميد بأعداد كبيرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم.

ولعب الاتحاد ضد التعاون 17 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز بـ9 مواجهات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم من الفوز في 6 مباريات جمعته بالعميد، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين لفريق الاتحاد ضد التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بالعميد كثيرًا على الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، للاستمرار في حصد النقاط، والابتعاد عن شبح الهبوط، بعد تحقيقه لأسوأ بداية في تاريخ مشاركاته بالبطولة المحلية.

وعلى الجانب الآخر، يطمح سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.