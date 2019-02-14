دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد يستعد لمباراة #الرائد تحت المطر

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته، مساء الخميس، استعداداته لمباراة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبه، الخميس، على ملعب نادي البكيرية في القصيم وسط أجواء ممطرة، بحضور عضو مجلس الإدارة، أحمد كعكي، استعدادًا لمباراة الرائد.

واعتمد المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، النهج الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وانتظم اللاعبون بعد نهاية المران في معسكر مغلق.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على الرائد في مباراة الجولة الـ20، لاستغلال تعثر الفيحاء والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الـ14، ولكن الفريق البرتقالي هُزم بهدفين مقابل هدف ضد الفتح في الجولة الـ20.