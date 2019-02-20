دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتحاد يستهدف الفوز السادس ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الخميس، مباراة الاتحاد ضد الهلال في الجولة الـ21.

ولعب الاتحاد ضد الهلال 21 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الذي نجح في الفوز بـ8 مواجهات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من تحقيق الفوز أمام الزعيم في 5 مباريات ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما انتهت 8 مواجهات لفريق الاتحاد ضد الهلال بالتعادل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد نجح في حسم مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد الهلال بالجولة الـ21، والتقدم بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لحصد نقاط مباراة الاتحاد ضد الهلال والحفاظ على فارق الست نقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه.

ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.