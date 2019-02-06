دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الاتفاق يستأنف عقوبة أليمان

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتفاق البدء في إجراءات رفع استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بإيقاف النجم الأوروغوياني برايان أليمان لخمس مباريات.

وأكد نادي الاتفاق، في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة أوكل محاميًا مختصًّا، من أجل إعداد مسودة الاستئناف ومتابعة كافة الإجراءات القانونية لهذا القرار.

وأكدت إدارة نادي الاتفاق ثقتها الكبيرة في اللجان القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والكوادر الوطنية التي تعمل في هذه اللجان.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت، بالأمس، عن إيقاف نجم نادي الاتفاق أليمان لمدة 5 مباريات، وألزمته بدفع غرامية مالية تُقدر بـ20 ألف ريال.

وجاء قرار لجنة الانضباط ضد أليمان لاستخدامه القوة المفرطة تجاه اللاعب المنافس، وذلك خلال مباراة الاتفاق وأُحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد الأوروغوياني أليمان أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وتأمل الإدارة في تخفيف عقوبته؛ للاستفادة من قدراته في مباريات فارس الدهناء المقبلة.