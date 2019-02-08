دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الباطن لا يعرف الفوز ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الباطن ضد الهلال التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الباطن ضد الهلال 5 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم أي نقطة أمام الفريق السماوي، حيث فاز في جميع المواجهات السابقة.

وفي آخر 3 مباريات لفريق الباطن ضد الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الفريق السماوي من تسجيل هدف في كل مواجهة.

ويأمل الفريق السماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الباطن ضد الهلال اليوم، لخطف الثلاث نقاط، وتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية أمام النادي الأهلي.

وعلى الجانب الآخر، يطمح الفريق الأزرق لمواصلة سلسلة انتصاراته في مباراة الباطن ضد الهلال اليوم، والحفاظ على فارق الست نقاط بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الباطن ضد الهلال اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.