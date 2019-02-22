دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التاريخ يُنصف #الشباب ضد #القادسية

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباراة القادسية ضد الشباب اليوم على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب القادسية ضد الشباب 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث، بعدما نجح في الفوز بـ8 مواجهات.

وتمكن الفريق القدساوي من الفوز في مواجهتين فقط، فيما انتهت 3 مباريات لفريق القادسية ضد الشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

ويأمل الفريق القدساوي خطف نقاط مباراة القادسية ضد الشباب اليوم، خاصة أنها على أرضه ووسط جمهوره، فيما يسعى الليوث لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة القادسية ضد الشباب اليوم، يحتل الفريق القدساوي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.