دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #التعاون يسقط #الباطن برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة التعاون والباطن، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم برباعية مقابل هدف.

وبدأت مباراة التعاون والباطن بشكل سريع، وتمكن عبدالفتاح آدم من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، عزز عبدالفتاح آدم تقدم فريقه في الدقيقة 49، وأضاف الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثالث في الدقيقة 70، مُستغلًّا تمريرة مميزة من المتألق آدم.

وأضاف تاوامبا الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 76، وبعد 3 دقائق فقط، سجل جوناثان هدف الفريق السماوي الوحيد، لتنتهي مباراة التعاون والباطن بفوز سكري القصيم بنتيجة 4/1.

وبعد مباراة التعاون والباطن اليوم، رفع سكري القصيم رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد السماوي عند 18 نقطة في المركز الـ13.