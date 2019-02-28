دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #التعاون يسحق #الاتفاق برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة التعاون والاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم برباعية مقابل هدف.

وبدأت مباراة التعاون والاتفاق بشكل سريع، وتمكن سكري القصيم من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء، عن طريق عبدالفتاح آدم، وأضاف الكاميروني لياندر تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة التعاون والاتفاق اليوم، سجل تاوامبا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يُقلص التونسي أحمد العكايشي الفارق في الدقيقة 57.

وواصل تاوامبا تألقه وأحرز الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 49، لتنتهي مباراة التعاون والاتفاق اليوم بفوز سكري القصيم بنتيجة 4/1.

وبعد مباراة التعاون والاتفاق اليوم، رفع سكري القصيم رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجمد رصيد فارس الدهناء عند 28 نقطة في المركز التاسع.