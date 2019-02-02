دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #التعاون يُحقق المفاجأة ويُسقط #النصر بثلاثية

دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #التعاون يُحقق المفاجأة ويُسقط #النصر بثلاثية

2019/02/02
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1865
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

تعرض النصر للخسارة من التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول بضغط تعاوني من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن التعاون من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا بالدقيقة السابعة عشرة.

وواصل نادي التعاون ضغطه بقوة من أجل محاولة تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب ليندر تاوامبا من إضافة الهدف الثاني للتعاون بالدقيقة الثالثة والثلاثين من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، نجح اللاعب جوليانو دي باولا في إضافة الهدف الأول للنصر بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي النصر العودة من بعيد وتسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من قبل التعاون.

وسجل نادي التعاون الهدف الثالث عبر اللاعب هيلدون أوجوستو بالدقيقة السابعة والسبعين من ركلة جزاء.

وانتهت المباراة بفوز التعاون بثلاثية مقابل هدف، ليُصبح رصيد التعاون بعد الفوز 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :