دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #التعاون يُحقق المفاجأة ويُسقط #النصر بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تعرض النصر للخسارة من التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول بضغط تعاوني من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن التعاون من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا بالدقيقة السابعة عشرة.

وواصل نادي التعاون ضغطه بقوة من أجل محاولة تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب ليندر تاوامبا من إضافة الهدف الثاني للتعاون بالدقيقة الثالثة والثلاثين من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، نجح اللاعب جوليانو دي باولا في إضافة الهدف الأول للنصر بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي النصر العودة من بعيد وتسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من قبل التعاون.

وسجل نادي التعاون الهدف الثالث عبر اللاعب هيلدون أوجوستو بالدقيقة السابعة والسبعين من ركلة جزاء.

وانتهت المباراة بفوز التعاون بثلاثية مقابل هدف، ليُصبح رصيد التعاون بعد الفوز 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب : هيلدون راموس في الدقيقة 76

التعاون 3 : 1 النصر #التعاون_النصر pic.twitter.com/60KxiOMImG — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 2, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : جوليانو في الدقيقة 40

التعاون 2 : 1 النصر #التعاون_النصر pic.twitter.com/bZ4tEm4WhK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 2, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب : تاوامبا في الدقيقة 33

التعاون 2 : 1 النصر #التعاون_النصر pic.twitter.com/hPL2oTxx0m — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 2, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب : نيلدو بيترولينا في الدقيقة 17

التعاون 1 : 0 النصر #التعاون_النصر pic.twitter.com/BAyrqgURqp — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 2, 2019