دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار مباريات #أحد والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، مباراة أُحد والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب أُحد والاتفاق 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، واتسمت مواجهات الفريقين بالتكافؤ.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في الفوز على فارس الدهناء في أول مواجهة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن الاتفاق من الفوز في اللقاء الثاني، وخيم التعادل على نتيجة المباراة الثالثة.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز على الاتفاق اليوم، من أجل الابتعاد عن المركز الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة أُحد اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة.