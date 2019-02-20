دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار الاتحاد والهلال في الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والهلال اليوم في قمة مواجهات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتحاد والهلال 4 مواجهات من قبل على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن العميد في الفوز بلقاء، وخسر آخر، وانتهت مباراتين بالتعادل.

وتقابل الاتحاد والهلال 21 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحسم الزعيم 8 مواجهات لصالحه، وفاز العميد في 5 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 8 مباريات.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والهلال بالجولة الـ21، فيما يطمح الزعيم لخطف الثلاث نقاط، والحفاظ على فارق الست نقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه.

ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد والهلال برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.